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Leblebi diyarı Çorum’da nohut üretimi artıyor

Güncel 28.04.2022, 22:14
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Türkiye'nin leblebisiyle ünlü kenti Çorum'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce dağıtılan sertifikalı nohut tohumları ekiliyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce kentteki bin çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 170 ton sertifikalı nohut tohumu verildi. Hava şartlarının uygun hale gelmesiyle tarlalarına giren çiftçiler, nohut tohumlarını toprakla buluşturuyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Çorum'un, leblebi üretiminden dolayı Türkiye'nin önemli nohut üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi.
Çorum'da çiftçilere geçen yıl da 250 ton sertifikalı nohut tohumu desteği sağladıklarını belirten Sarı, “Çorum demek, leblebi demek. Leblebi demek, nohut demek. Leblebi birinci önceliğimiz. Bakanlığımızın desteklerini nohut üretiminde kullanmaktayız. İki yıldır üreticilerimize sertifikalı nohut tohumu desteği vererek, ilimizdeki leblebi sektörünü desteklemekteyiz” dedi.
Çorum'un nohut üretim miktarı açısından Türkiye'nin altıncı kenti olduğunu dile getiren Sarı, “Yılda ortalama 475 bin ton olan nohut üretimimiz, son yıllarda 500 bin tonun üzerine çıktı. 22 bin hektar olan ortalama üretim alanı da 25 bin hektara yaklaştı” diye konuştu.

Sarı, çiftçilerin leblebi sanayisinde kullanılmasından ötürü nohudu daha özenli, kalitesine dikkat ederek ürettiğini anlattı.
Kentte genellikle “azkan” olarak bilinen, leblebi sektörünün talep ettiği nohut çeşidinin üretildiğine işaret eden Sarı, “Biz de çiftçilerimize bu nohut çeşidinin tohumunu dağıtıyoruz. Bu çeşit, leblebi sektöründen yoğun talep görüyor. Bu nedenle gelecek yıllarda bütçe imkânları ölçüsünde Bakanlığımızın ve Özel İdarenin destekleriyle üreticileri daha fazla nohut üretmeye teşvik etmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEF, DÖNÜM BAŞINA VERİMİN 221 KİLOGRAMIN ALTINA DÜŞMEMESİ
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün tohum desteğinden yararlanan Mollahasan Köyü Muhtarı Hulusi Aydaş da geçen yıl 80 dekar olan nohut ekim alanını bu yıl 110 dönüme çıkardığını söyledi.
Nohut ağırlıklı çiftçilik yaptığını ifade eden Aydaş, düşük maliyetle yüksek verim elde etmenin yollarını aradığını ve büyük oranda başarılı olduğunu, tecrübelerini diğer çiftçilerle de paylaştığını kaydetti.
Çorum'da kuraklığın etkili olduğu geçen yıl dönüm başına 221 kilogram nohut elde ettiğini anlatan Aydaş, “Hedefimiz verimi 221 kilogramın altına düşürmemek. Ne şartlarda olursa olsun üretmeye devam ederiz. Verim arttıkça, devletimiz de desteğini sürdürdükçe çiftçinin yüzü gülecek” dedi.
Tohumları genellikle makine ile ektiklerini ancak elle ekim yapan çiftçiler de bulunduğunu belirten Aydaş, “Bu yıl köyümüzde de bölgede de nohut üretiminde artış var. Çorum'u nohut üretiminde ilk sıralara getirmek istiyoruz. Boş arazi bırakmayalım. Bakliyat ekelim, üretelim, ülke kazansın, biz kazanalım” değerlendirmesinde bulundu.

(AA)
 

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