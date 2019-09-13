LEADER uygulaması Çorum’da başlıyor

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) ile iş birliği protokolü imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “LEADER - Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması” projesi kapsamında 83 milyon TL’lik başvuru çağrısına çıkıldığını bildirdi.

Pakdemirli; “LEADER kapsamında, kırsalda, IPARD kriterlerine uygun olarak kurulan, yöreye uygun kalkınma stratejilerini hazırlayan Yerel Eylem Gruplarına destek sağlayacağız. Yerel Eylem Grupları, özel sektör, STK ve kamu kurumlarının bir araya geldiği, dernek statüsünde yapılardır. Kurulan bu derneklerin; genel giderlerini, bölge üreticilerine yönelik; eğitim, seminer, tanıtım faaliyetlerini ve yöre halkının ortak faydasına yönelik projelerini destekleyeceğiz. Yerel Eylem Grupları, nüfus büyüklüğü ve kapsadığı alana göre, program süresince, 320 bin ila 400 bin avro arasında destek alabilecektir” şeklinde konuştu.

LEADER uygulamasının ilk etapta, Ankara, Amasya, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu, Samsun ve Şanlıurfa’nın olduğu 12 ilde uygulanacağını dile getiren Bakan Pakdemirli, “2020 yılından itibaren, diğer IPARD illerinde de yaygınlaştırılmasını planlıyoruz. Yerel Eylem Grubu Derneklerine stratejilerini ve projelerini sunmaları için 3 ay süre veriyoruz. Başvurular 12 Kasım ve 12 Aralık tarihleri arasında TKDK il koordinatörlüklerine yapılacaktır. LEADER, AB’ye aday ülkeler içinde ilk kez Türkiye’de başlıyor. Bu bizim için önemli bir başarıdır. Ayrıca, ülkemizin potansiyelini, uygulamaya geçme becerisini ve AB’ye adaylık sürecinde ulaştığı üst seviyeyi de net olarak göstermektedir” diye konuştu.

Yerelin kaynaklarını, güçlü yanlarını, değerlerini ve potansiyelini çok iyi bildiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, “İstiyoruz ki yerel de gücünün farkında olsun. Bizim milletimiz devletini sever, devletine güvenir. İnsanımız ister ki; devlet yoluna ışık tutsun, bir adım atsın, yol açsın. Biz de bu LEADER yaklaşımı ile insanımızın paydaşlarıyla işbirliği yapmasına imkân sağlayacağız" dedi. (İHA)