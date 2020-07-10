Larton, OSB’ye yatırım için çalışmalara başladı

Kâğıt - karton ve ambalaj sektöründe yurt içi ve yurtdışı piyasalarına hizmet veren Larton Ambalaj firması, kuruluşundan itibaren hızla büyüyerek sektöründe kısa sürede tanınan isim oldu.

Sungurlu-Çorum karayolu 2. kilometrede bulunan fabrikada üretim yapan firma, ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak için Sungurlu OSB’ye fabrika kurmaya karar aldı. Geçtiğimiz günlerde çalışmalara başlayan firma, OSB’deki 24 bin 672 m2 alana inşa edilen fabrikanın temelini atarak çalışmaları hızlandırdı.

Sungurlu’nun öncü sanayi kuruluşlarından Sun-Ka Kağıt Genel Müdürü Zeki Öztekin ve Larton Ambalaj Genel Müdürü Levent Öztekin, firmaların büyüyüp gelişmesi için canla başla çalışıyor.

Larton Ambalaj, genç ve dinamik kadrosu ile yurt içi ve yurt dışında teknolojik yenilikleri yakından takip ederek ürün kalitesini ve üretim kapasitesini sürekli geliştiriyor. Yüksek kalite ve uygun fiyat istikrarını koruyan firma, müşterilerine hızlı çözümler sunmayı amaçlıyor.

Müşteri memnuniyetini öncelikli olarak ilke edinen firma, kalite, güvenilirlik ve zamanında teslim garantisi ile yurt içi ve yurt dışında kendine bir yer edinerek, sektöründe tanınan bir isim oldu. (Haber Merkezi)