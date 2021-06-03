Larton Ambalaj, Sun-Ka ile aynı şirkette birleşti

2012 yılında kurulan Larton Ambalaj, 200 çalışanı, FSC ve ISO sertifikalı teknolojik üretim süreçleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Ortadoğu, Balkan, Afrika ve Arap ülkelerine ihracat yapıyor. ‘Karton Köşebent’, ‘Dilimlenmiş Gri Karton’ ve "Mukavva’ üretimine Sungurlu’da devam ediyor.

1989 yılında faaliyetlerine başlayan Sun – Ka Kağıt kendi sektöründe Türkiye’nin en büyük ve saygın üreticisinden biri. 32 yıldır kağıt ambalaj ve kağıt sektöründe katma değerli çözümler üreten Sun – Ka, ‘lamine edilmiş Gri Ebat Karton ve Renkli Bobin Karton’ üretimi gerçekleştiriyor.

Söz konusu birleşme ile, tecrübe ve bilgi paylaşımlarının gerçekleştirilmesiyle entegrasyonu ile, üretim kapasitesinin artması, verimliliğin ve hizmet kalitesinin daha üst seviyelere taşınması hedefleniyor. Ayrıca birleşme sonrasında, makine parkına ve mevcut tesis envanterine ilave olarak, Yeni Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), 50.000 metrekarelik yeni ambalaj tesisi, 45.000 metrekarelik yeni kağıt fabrikası yatırımları ile kapasite ve verimlilik artışına paralel olarak büyüme devam edecek.

(Haber Merkezi)

