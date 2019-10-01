“Laparoskopik böbrek ameliyatlarında ilerliyoruz”

Yan ağrısı ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile Amasya’da “Sol Üreteropelvik Darlık” tanısı konulan 17 yaşındaki hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Üroloji Polikliniği’ne başvurdu. Gerekli tetkikler yapılarak, hastaya “Damar Çaprazlı Üreteropelvik Darlık” tanısı konulduğu belirtildi. Daha sonra Dr. Musa Ekici, Dr. Mustafa Serdar Çağlayan ve Dr. Murat Baykam’dan oluşan bir ekip ile “Laparaskopik Pyeloplasti” (kapalı ameliyat) operasyonu gerçekleştirilirken, ameliyatta ve ameliyat sonrası takibinde herhangi bir yan etki gelişmeyen hastanın, ameliyat sonrası 3. gün direni alınarak taburcu edildiğinin altı çizildi.