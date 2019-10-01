“Laparoskopik böbrek ameliyatlarında ilerliyoruz”

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Laparaskopik ameliyatlarda büyük kesiler yapılmamakta ve 3-4 adet 1 cm’lik kesiler yapılarak vücut içine girilmektedir. Ayrıca hastanede yatış süresi açık ameliyatlara göre oldukça kısadır. Hastalar normal hayatlarına kısa sürede dönmektedir. Hastanemizde ayrıca; Böbrek tümörleri, böbrek taşları, böbrek kistleri de başarılı bir şekilde laparaskopik olarak yapılmaktadır. Bu konuda, ileri bir merkez olma yolunda hızla ilerlemekteyiz” denildi. (Haber Merkezi)