Laminatta bölgede söz sahibi

Eşyalı ya da eşyasız evlere profesyonel ekiplerle laminat döşeme ve tadilat işleri yaptıklarını vurgulayan Bal, inşaat sektöründe çok sayıda anlaşma ve referansları bulunduğunu, sadece Çorum’da değil talep gelmesi halinde başka illere de hizmet verdiklerini vurguladı.

Eğitimli personel ve araç filosu ile kısa sürede alınan işin tamamlandığını kaydeden Bal, ürünlerinde 10 ve 20 yıllık garanti sürelerine 5 yıl da kendilerinin ekleyerek 15-25 yıla çıkardıklarını her zaman 1. Sınıf malzeme kullandıklarını ayrıca ilçelerde ve bazı illerde bayilerin ürün tedarikini Çınar Orman Ürünleri olarak kendilerinin yaptığını, ürün çeşitlerini görmek isteyenlerin Cengiz Topel Caddesi No:71 adresine beklediklerini ifade etti. Bal, ayrıca isteyenlerin evlerindeki odanın fotoğrafını çekip bölge bayisi oldukları firmanın programını kullananların istedikleri laminatı evlerine döşenmiş gibi görebileceğini vurguladı.

(Haber Merkezi)