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Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Hâkimi Lale Yıldız (51), Çorum’da toprağa verildi.

Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Hâkimi Lale Yıldız (51), Çorum’da toprağa verildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 00:29
Lale Yıldız’a hazin cenaze töreni

Bylock soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan ancak daha sonra göreve iadesine karar verilen Bakırköy Adliyesi 13. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Yıldız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Ziraat Teknisyeni Merhum Mustafa Yıldız ve Emekli Öğretmen Mükerrem Yıldız’ın kızı, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız ve Doktor Hale Yıldız’ın kardeşi Asliye Ceza Hakimi Lale Yıldız için önceki gün İstanbul Bakırköy Adliyesi'nin önünde bir tören düzenlenmişti.

İstanbul’da düzenlenen cenaze töreniyle Çorum'a uğurlanan Yıldız için Ulucami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldız ailesinin yanı sıra, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından hakim Lale Yıldız, Ulumezar’da toprağa verildi. (Yusuf ÇINAR)

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