“Laiklik Cumhuriyet’in kilit taşı”
Güncel 10.04.2022, 18:54 10.04.2022, 18:56
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Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, 10 Nisan 1928 tarihinin on yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetme görevini üstlenenlerin görmek istemedikleri, unutturmak için ellerinden geleni yaptıkları Cumhuriyet tarihimizin en önemli günlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, laikliğin demokrasinin olmazsa olmazı olduğunu söyledi.
10 Nisan Laiklik Günü nedeniyle bir açıklama yapan Uğur Demirer, “Hiç unutulmamalıdır; laiklik, hepimizin altında güvenle yaşadığımız Cumhuriyet Kubbesi’nin kilit taşıdır, zinhar oynanmamalıdır!” dedi. (Haber Merkezi)
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