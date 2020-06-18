“Laik ve bilimsel eğitim ortadan kaldırmak isteniyor”

Kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumları ve kurallarının, dine, etnisiteye göre değil, laiklik ilkesine göre şekillendirildiği için bugün Mustafa Necati’nin ismine saldırıldığını belirten Yaşar, iktidarın, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanlarını ve gericileri onurlandırdığını, ancak onurlu isimlerin adlarının ortadan kaldırılarak onur dağıtılamayacağını ve onur verilemeyeceğini kaydetti.

Cumhuriyetin kuruluşunda ve ilk yıllarında büyük hizmetler vermiş Mustafa Necati Uğural’ın adının tarihi binadan silinmesinin aslında sadece adına yapılan bir saygısızlık olmadığını belirten Yaşar, Cumhuriyetin atılımlarını ve devrimlerini tasfiye etmeye yönelik, Cumhuriyet Devrimi’ni yaratan Mustafa Kemal Atatürk’e ve cumhuriyetin devrimci kadrolarına ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumlarına yönelik bir saygısızlık olduğunu söyledi.

Laik ve bilimsel eğitimin; iktidarın, en büyük hedefi olduğuna dikkat çeken İlhan Yaşar, “Cumhuriyete hizmet eden devrimci kadroların ortadan kaldırılmak istenmesi tesadüf değildir. Cumhuriyetimizin temeli olan, yurt, tarih ve kültür yok edilmek istenmektedir. Devlet kurumlarının cemaatlerce doldurulduğu, tarikatların baş tacı edildiği, aklın, bilimin dışlandığı bir dönemde bu gibi uygulamaların yaşanması kaçınılmazdır. Gerici zihniyetin; yegâne amacı, kamusal ve ilerici eğitim mirasını, ortadan kaldırmaktır.

Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin ışığında, Milli Eğitim politikalarının başında Mustafa Necati vardı. Eğitim alanında büyük çalışmalar, başarılar, yenilikler gerçekleştirmişti.

Mustafa Necati, toplumun karanlıklardan çıkmasının, cehaleti aşmasının temel kaynağının öğretmen olduğunun da bilincindeydi ve bu nedenle öğretmenlik mesleğine çok önem verdi. Cehaletin yerine bilgiyi, karanlığın yerine aydınlığın temellerini atan; Harf Devrimi, Millet Mektepleri, Eğitimde Birlik, Karma Eğitim gibi çağdaş eğitim uygulamalarıyla yurdun her yerinde tüm güçlüklere rağmen Atatürk ilke ve devrimlerinin yayılmasını sağlamıştır.

AKP iktidarı, Cumhuriyetle hesaplaşmak için Başkentte Cumhuriyetin tarihi binalarını yıkmakta veya cumhuriyetin devrimci kadrolarının isimlerini gericiliği savunanların isimleriyle değiştirmektedir. AKP’nin Cumhuriyetin eğitimci kadrolarına yönelik uygulamaları, Cumhuriyet atılımlarını tasfiye etmeye, eğitimimizin temel neferlerini değiştirmeye yöneliktir.

Mustafa Necati, demokrasi ve eğitim tarihimizde örnek gösterilecek idealleri, başarıları ve uygulamalarıyla iyi bir Atatürkçü olduğunu kanıtlamıştır. Ne yazık ki bu değerli devlet, siyaset ve eğitim adamının adının kültür evinden kaldırılması büyük bir hatadır. İlerici, bilim yanlısı, uygar, çağdaş eğitimin temellerini atanları sonuna kadar sahipleneceğiz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak; Mustafa Necati gibi eğitim sevgisini yurt sevgisiyle özdeşleştiren ulusal aydınlanmamızın mimarı olan eğitimci ve devlet adamının adının geri iade edilmesini bekliyoruz” dedi. (Haber Merkezi)