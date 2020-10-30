“Laik, demokratik bir cumhuriyet ekmek ve su kadar ihtiyacımızdır”

Yüzyıllık bir geçmişin geride bırakılırken, Cumhuriyet’in bugüne kadar demokratik bir yapıya kavuşturulamadığını kaydeden Veldet, “18 yıllık AKP iktidarında adım adım tekçi, gerici ve otoriter bir yapıya bürünmüş, parlamento işlevsiz hale getirilmiş, kutuplaştırma, ötekileştirme siyaseti derinleştirilmiş, Türk İslam sentezci milliyetçi ideolojinin egemen hale getirilmesi ile bugün içerisinde yaşadığımız cumhuriyet neredeyse fiilen ortadan kaldırılmıştır” dedi.

Cumhuriyetin 97. yılında AKP ve tek adamın politikalarıyla gittikçe anti-demokratikleşen Türkiye’de cumhuriyetin demokratikleşmesinin daha da yakıcı bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Veldet, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bunun için görüntüyü kurtarmaya, imaj tazelemeye yönelik geçici tedaviler değil; tek adam rejimine son veren, eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik yeni bir toplumsal sözleşmeyi esas alan anayasa derhal gündeme alınmalıdır.

Emek mücadelesi ile demokrasi mücadelesi arasındaki kopmaz bağları gören, gücünü fiili ve meşru mücadeleden alan kamu emekçilerinin örgütü KESK, gerçek anlamda demokratik bir cumhuriyetin ancak emekçilerin mücadelesiyle kurulacağının bilinciyle üzerinde oluşturulan tüm baskılara rağmen başta bu ülkenin kamu emekçileri olmak üzere tüm halkın hak ettiği, özlemini duyduğu bir ülkeye ve dünyaya kavuşacakları günü yakınlaştırma mücadelesinden asla taviz vermeyecektir. Halkların, emekçilerin, işçilerin kendi haklarındaki kararların öznesi olacağı bir cumhuriyet idealini savunmaya devam edecektir.

KESK, başta emeğin hakkı, sendikal özgürlükler olmak üzere ülkemizin tam bağımsızlıkçı, eşitlikçi, özgürlükçü, halkçı, laik, barıştan yana, hukuku üstün tutan demokratik bir cumhuriyette yaşamak için mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir.” (Haber Merkezi)