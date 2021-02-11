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Lahmacun’da yeni mekân

Çorum’da, iki salonu ile lahmacun alanında büyük isim yapan Ahmet Güvenç, üçüncü şubesini “Tekbir Lahmacun” adı altında Fatih Caddesi’ne açtı.

Güncel 11.02.2021, 19:36
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Lahmacun’da yeni mekân

“Ne Lahmacun” ve “Urfa Lahmacun”dan sonra “Tekbir Lahmacun” da, lahmacun ve her türlü pide çeşitleriyle Çorumlulara hizmet veriyor.

Urfa usulü lahmacun ve pide çeşitleri, “Alo Paket” servisiyle ev ve işyerlerine ulaştırılıyor.

(Haber Merkezi)

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