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Lahmacun’da yeni mekân
Çorum’da, iki salonu ile lahmacun alanında büyük isim yapan Ahmet Güvenç, üçüncü şubesini “Tekbir Lahmacun” adı altında Fatih Caddesi’ne açtı.
Güncel 11.02.2021, 19:36
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“Ne Lahmacun” ve “Urfa Lahmacun”dan sonra “Tekbir Lahmacun” da, lahmacun ve her türlü pide çeşitleriyle Çorumlulara hizmet veriyor.
Urfa usulü lahmacun ve pide çeşitleri, “Alo Paket” servisiyle ev ve işyerlerine ulaştırılıyor.
(Haber Merkezi)
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