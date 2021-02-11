Lahmacun’da yeni mekân

“Ne Lahmacun” ve “Urfa Lahmacun”dan sonra “Tekbir Lahmacun” da, lahmacun ve her türlü pide çeşitleriyle Çorumlulara hizmet veriyor.

Urfa usulü lahmacun ve pide çeşitleri, “Alo Paket” servisiyle ev ve işyerlerine ulaştırılıyor.

(Haber Merkezi)