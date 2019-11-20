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Lahit içinde ziynet veya kıymetli eşya var mıydı?

Lahit içinde ziynet veya kıymetli eşya var mıydı?

20 Kasım 2019 Çarşamba 22:30
Lahit içinde ziynet veya kıymetli eşya var mıydı?

Lahit, Arapça lahd kelimesinden geliyor ve taş ya da mermerden yapılma “mezar”, ya da Türkçe “gömüt” anlamını taşıyor.

Antik çağda kral veya kral ailesinden gelenlerin, zenginlerin, önemli kişilerin sandık şeklinde mezarlara gömüldükleri, lahit içine cesetle birlikte, ölen kişinin ziynet, para veya diğer kıymetli eşyalarının da konulduğu biliniyor.

Bu nedenle, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” gereğince de, lahit bulunduğu zaman, kapağı açılmadan Müze yetkililerine haber verilmesi gerekiyor.

KAPAĞI AÇILMIŞTI…

Önceki gün Çorum’da Belediye ekiplerinin yol çalışmaları sırasında bulunan lahdin kapağının açılmış olması, yeni bir tartışmayı veya incelemeyi de gündeme getirdi.

Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 2 bin yıllık lahdin içinden kıymetli herhangi bir şey çıkmadığı bildirilmişti.

Ancak, kapağının açılmış olması yasal soruşturmayı gerektiriyor. Konunun incelendiği öğrenilmekle birlikte, adli bir soruşturmanın başlatılıp başlatılmadığı henüz net biçimde öğrenilemedi.

İFADELERİ ALINDI

Zeminden yaklaşık 70 santimetre derinliğinde lahde rastlayan işçilerin, buldukları lahdi yetkililere bildirmeden yerinden oynatıp kapağını açtıkları gerekçesiyle Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadelerine başvurulduğu haber alındı.

Bu ifadelerin ışığında, “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na Muhalefet” suçundan adli soruşturma açılmasının söz konusu olabileceği bildiriliyor.

(Yusuf ÇINAR)

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