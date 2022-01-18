Laçin’de Yeni Camii ibadete açıldı
Güncel 18.01.2022, 19:34
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Çorum’un Laçin İlçesi’nde bulunan Yeni Camii yeniden ibadete açıldı.
Hayırseverlerin destekleriyle ve din görevlilerinin gayretleriyle yapımı 1.5 yılda tamamlanan Laçin Yeni Camii, geçtiğimiz gün yeniden ibadete açıldı.
Açılışa, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Laçin Kaymakamı Pınar Uz, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Hamamözü Belediye Başkanı Fatih Bayrakdar, İlçe Müftüsü Tahir Kılıç ile ilçedeki bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Laçin’de namaz öncesi vaaz eden İl Müftüsü Biçer'in namaz sonrası yaptığı duayla cami ibadete açıldı.
(Volkan SINAYUÇ)
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