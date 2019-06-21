“Laçin Yeşil Göl, Çorum turizmine kazandırılmalı”

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile ÇESOB Yönetim Kurulu üyesi Nesimi Özkubat, Laçin Kaymakamlığı ile Laçin Belediyesi’ni ziyaret ettiler.

İlk olarak Kaymakam Yavuz Akyol’u ziyaret eden STK temsilcileri, daha sonra Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada Laçin Kaymakamlığı ile Laçin Belediyesi tarafından desteklenen Yeşil Göl Projesi hakkında bilgi alan heyet, ardından Yeşil Göl’de incelemelerde bulundu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, Yeşil Göl’ün adeta saklı bir cennet olduğunu belirterek, burasının turizme kazandırılması için Çorumlu STK’lar olarak üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. Yeşil Göl’ün manzarasıyla eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Gür, “İnsanlarımız hafta sonları buraya gelerek aileleriyle güzel vakit geçirirler, dinlenir ve eğlenirler. Bu projenin takipçisi ve destekçisi olacağız” dedi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Laçin Kaymakamı Yavuz Akyol ile Belediye Başkanı İdris Görükmez ise, heyete desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

(Volkan SINAYUÇ)