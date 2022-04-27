Laçin ve Aşdağul’a araç müjdesi

Milletvekili Ceylan, Türkiye Belediyeler Birliği ile yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile Laçin ve Aşdağul belediyelerine iş makinalarının sağlandığını açıkladı.

Laçin ilçesine kepçe aracının teslim edildiğini belirten Milletvekili Ceylan Aşdagul beldesine de ihtiyaçları olan kepçenin en kısa zamanda tesliminin sağlanacağını kaydetti.

Belediyelerin halka daha iyi hizmet verebilmeleri adına her türlü imkanı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, ilçelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalityelerini artırmak için en üst düzeyde çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İlçelerin sorunlarını tek tek çözüme kavuşturduklarına vurgu yapan Ceylan, sağladıkları imkânlar ile Çorum ve ilçelerinin çehreleri değiştirdiklerini ifade etti.

Yolları asfaltla buluşturup, kaldırımları yenileyerek ilçeleri modern bir görünüme kavuşturduklarını değinen Milletvekili Ceylan, ilçede yaşayan vatandaşların gönlüne dokunan sosyal projelerle devletin şefkatini hissettirdiklerine vurgu yaptı.

(Haber Merkezi)

