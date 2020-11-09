Laçin Kaymakamı Karataş’a madalya

Kızılay Derneği tarafından Laçin’de düzenlenen kan bağışına katılan ayrıca kurban bağışında da bulunan Kaymakam Emine Karataş’ı ziyaret eden İlçe Kızılay Şube Başkanı Hasan Hüseyin Türkoğlu hem teşekkür etti hem de Emine Karataş’a madalyasını takdim etti.

Kaymakam Karataş da bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kızılay’a elinden geldiğince desteğinin süreceğini belirterek madalya için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)