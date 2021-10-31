Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez’in kayınpederi toprağa verildi

Recep ve İbrahim Çoban ile Emine Görükmez’in babaları olan Abdullah Çoban yaklaşık bir aydır hastanede tedavi görüyordu. Abdullah Çoban’ın cenazesi önceki gün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Laçin’de Bahçelievler Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Emre Turan, Elvan Börekçi, Laçin İlçe Başkanı Selami Gafar, AK Partimi çok sayıda İlçe Belediye Başkanı ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Ömür SOYTEMİZ)

