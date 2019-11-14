“Kuzguncuklu Fazilet” sahnede

Yılmaz Karakoyunlu’nun kaleme aldığı Adnan Erbaş’ın yönettiği oyunda Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Sıla Ömeroğlu, Durulcan Yaman, Volkan Satır, Efecan Baştürk, Murat Aşar, Gökhan Mağden, Songül Natır, Göknur Paslı, Aybüke Yılmaz, Aykut Güner, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Ebru Dilek Karahasan, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aynur Yılmazın rol alıyor.

Biletleri satışa sunulan oyun bugün saat 20.00, yarın ise 14.00 ve 20.00 olmak üzere ilimizde üç kez tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

(Mehmet DALAR)