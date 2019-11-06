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“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Kuzguncuklu Fazilet” isimli oyunu 15-16 Kasım tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek.

“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun “Kuzguncuklu Fazilet” isimli oyunu 15-16 Kasım tarihlerinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek.

06 Kasım 2019 Çarşamba 00:47
“Kuzguncuklu Fazilet” Çorum’da sahnelenecek

Yılmaz Karakoyunlu’nun kaleme aldığı Adnan Erbaş’ın yönettiği oyunda Elvan Saliha Karahasan, Yavuz Topçuoğlu, Ercan Kılıçarslan, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Gürkan Erarslan, Mahir Elvan, Elvan Tibukoğlu, Muhammet Aymaz, Gülendam Rümeysa Sağlam, Sıla Ömeroğlu, Durulcan Yaman, Volkan Satır, Efecan Baştürk, Murat Aşar, Gökhan Mağden, Songül Natır, Göknur Paslı, Aybüke Yılmaz, Aykut Güner, Ogün Kılıç, Erkan Akçelik, Ebru Dilek Karahasan, Yasemin Nalçacıoğlu ve Aynur Yılmazın rol alıyor.

1940'lı yıllarda uygulamaya konan ve Türkiye’nin kaderinde önemli rol oynayan Varlık Vergisi ile başlayan siyasal ve sosyal yozlaşmanın öyküsünü anlatan müzikli toplumsal taşlama 15 Kasım Cuma günü saat 20.00’de ve 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 ve 20.00’de olmak üzere 3 seans halinde Çorum Devlet Tiyatrosu Salonu’nda sahnelenecek.

(Haber Merkezi)

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