Kuzey Gücü’nün projesi Kazakistan’la yapılan anlaşmalar arasına girdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katıldığı iş formuna Kuzey Gücü Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, Genel Müdür Şahin Yıldız ve Mimar Sezer Yalçınkaya katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye-Kazakistan İş Forumu’nda 1.4 milyar dolar tutarında iş hacmi oluşturacak 19 sözleşmenin imzalandığını açıkladı. İstanbul’daki forumun ardından düzenlenen Türkiye-Kazakistan 11. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı sonrasında Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ile bir basın toplantısı düzenleyen Oktay iki ülke arasında 19 anlaşmanın imzalandığını dile getirdi. Oktay, ayrıca Türkiye-Kazakistan Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı’nda geniş bir yelpazede toplam 65 eylemin hayata geçirilmesini hedefleyen bir eylem planı oluşturulduğunu kaydetti.

Kuzey Gücü Şirketler Grubu Onursal Başkanı Fahri Karayan da forumda konuşma yaptı. Karayan konuşmasında 13 ticari nitelikteki anlaşma içerisinde Kuzey Gücü’nün tuğla fabrikası projesinin bulunmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Karayan; “Ata yurdunda yapmayı planladığımız bir takım ticari faaliyetler şunlardır, Çimkent (Shymkent) bölgesinde büyük bir İhtiyaca cevap olacak nitelikte son sistem teknolojilerle donatılmış bir tuğla fabrikası kurmak ilk hedefimiz. Daha sonra sayın büyükelçimiz ve ticari müsteşarımız da tensipleri ve tavsiyeleri ile eğitim alanında yatırım yapmayı projelerimiz arasına kattık. Türkistan bölgesi başta olmak üzere okul ve yurt inşaatları yapmayı da hedefledik bu alanda çalışmalarımızı da en hızlı şekilde netleştirdik. İş ortaklarımızla Sezer Yalçınkaya mimarlığında bu projelerimizi de hızlandırdık ve sonuca ulaştırmaya ramak kaldı diyebiliriz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)