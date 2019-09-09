Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100605
ALTIN
275.717
DOLAR
5.7495
STERLİN
7.0985
EURO
6.3613

Kuzey Gücü’nden Kazakistan’a yatırım

Kuzey Gücü Şirketler Grubu, Kazakistan’a fabrika kuracak.

Kuzey Gücü’nden Kazakistan’a yatırım

Kuzey Gücü Şirketler Grubu, Kazakistan’a fabrika kuracak.

09 Eylül 2019 Pazartesi 22:02
Kuzey Gücü’nden Kazakistan’a yatırım

Kuzey Gücü Şirketler Grubu, Kazakistan’a fabrika kuracak. Bir süredir devam eden görüşmelerde adımlar atılmaya başlandı ve Kazakistan Büyükelçiliği nezdinde bu ülkeye yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı.
Kurulması planlanan ilk fabrikanın yatırım maliyetleri, yatırım bölgesi, yatırım destekleri ve istihdamı konuları da dahil birçok husus Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile enine boyuna değerlendirildi.

Kazakistan Büyükelçiliği’nde yapılan toplantıya Kuzey Gücü Onursal Başkanı ve Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi (ATİK) Çorum ve Bölge Başkanı Fahri Karayan, Kuzey Gücü Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, Genel Müdür Şahin Yıldız, İsmail Özkul, fabrika kurulum ve taşeronu Mevlut Delikaraoğlu katıldı.

Toplantıda Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov, yatırım müsteşarı Nuriddin Amankul ile Kazakistan’a yapılması planlanan yatırımlar konuşuldu.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan’a yapılan tüm yatırımları önemsediklerini ancak Türk iş adamlarının yapacakları yatırımları daha çok önemsediklerini söyledi. Büyükelçi Abzal Saparbekuly, fabrika yerini ve ofisleri ücretsiz vereceklerini, vergi almayacaklarını, sosyal güvenlik ve ekonomik anlamda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

İstihdam ve katma değer yaratılmasının Kazakistan için önemli olduğunu ifade eden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Çorum ATİK yönetimini ve Kuzey Gücü şirketini tanımaktan son derece memnun olduğunu en kısa zamanda kendilerini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Çorum ATİK Başkanı Fahri Karayan, büyükelçinin Çorum’u ziyaret etmelerinden memnuniyet duyacağını ifade ederek, kendilerinin bu ziyareti dört gözle belediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu, Salıcı ve eşleriyle Nuhut’un çiftliğinde buluşma
Kılıçdaroğlu, Salıcı ve eşleriyle Nuhut’un çiftliğinde buluşma
CHP, cumhuriyet değerlerine bağlı herkesi kucaklayabilir
CHP, cumhuriyet değerlerine bağlı herkesi kucaklayabilir
Albay Öcal’ın ziyareti
Albay Öcal’ın ziyareti
Şevket Erzen BİK Yönetimi’nde
Şevket Erzen BİK Yönetimi’nde
Sultan Aygün Öztürk için 40 yemeği verilecek
Sultan Aygün Öztürk için 40 yemeği verilecek
ADD’nin Cumhuriyet TIR'ı Çorum’da
ADD’nin Cumhuriyet TIR'ı Çorum’da
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim