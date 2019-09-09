Kuzey Gücü’nden Kazakistan’a yatırım

Kuzey Gücü Şirketler Grubu, Kazakistan’a fabrika kuracak. Bir süredir devam eden görüşmelerde adımlar atılmaya başlandı ve Kazakistan Büyükelçiliği nezdinde bu ülkeye yapılacak yatırımlar masaya yatırıldı.

Kurulması planlanan ilk fabrikanın yatırım maliyetleri, yatırım bölgesi, yatırım destekleri ve istihdamı konuları da dahil birçok husus Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ile enine boyuna değerlendirildi.

Kazakistan Büyükelçiliği’nde yapılan toplantıya Kuzey Gücü Onursal Başkanı ve Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi (ATİK) Çorum ve Bölge Başkanı Fahri Karayan, Kuzey Gücü Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, Genel Müdür Şahin Yıldız, İsmail Özkul, fabrika kurulum ve taşeronu Mevlut Delikaraoğlu katıldı.

Toplantıda Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Müsteşar Askhat Dautov, yatırım müsteşarı Nuriddin Amankul ile Kazakistan’a yapılması planlanan yatırımlar konuşuldu.

Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Kazakistan’a yapılan tüm yatırımları önemsediklerini ancak Türk iş adamlarının yapacakları yatırımları daha çok önemsediklerini söyledi. Büyükelçi Abzal Saparbekuly, fabrika yerini ve ofisleri ücretsiz vereceklerini, vergi almayacaklarını, sosyal güvenlik ve ekonomik anlamda her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

İstihdam ve katma değer yaratılmasının Kazakistan için önemli olduğunu ifade eden Büyükelçi Abzal Saparbekuly, Çorum ATİK yönetimini ve Kuzey Gücü şirketini tanımaktan son derece memnun olduğunu en kısa zamanda kendilerini ziyaret etmek istediğini söyledi.

Çorum ATİK Başkanı Fahri Karayan, büyükelçinin Çorum’u ziyaret etmelerinden memnuniyet duyacağını ifade ederek, kendilerinin bu ziyareti dört gözle belediklerini dile getirdi. (Haber Merkezi)