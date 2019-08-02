Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş’ye görkemli açılış

Turizm başta olmak üzere inşaat, enerji ve hayvancılık alanında ilimiz başta olmak üzere Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde bazı yatarımlar planlayan şirketin Yeniyol Mahallesi Sel Sokak Kip İş Merkezi’nde bulunan bürosunun açılışı dün yapıldı.

Emir Serkan Kılıç, Şahin Yıldız ve Enver Yılmaz’ın ortaklaşa kurdukları ve ATİK Başkanı Fahri Karayan’ın da görev aldığı şirketin açılışına AK Parti Çorum Milletvekili MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılıştan önce Kuzey Gücü Dış Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Emir Serkan Kılıç, “Üç ortaklı ve sürekli büyümeye hazır yeni yatırım ve projelere açık bir şirket olarak karşınızdayız” dedi.

Şirket hakkında verdiği bilgide Çorum Mecitözü’nde bulunan Beke Kaplıcalarının olduğu bölgeye 5 yıldızlı otel konseptinde bir kaplıca, SPA merkezi, hamamlar ve spor sahalarının da içinde bulunduğu bir tesis kazandırmak istediklerini hatırlatan Kılıç, ayrıca 400 konutluk bir projeyi de AB fonlarından yararlanarak hayata geçirmek istediklerini, Bulgaristan ve Kazakistan’da bazı yatırımlar, Antalya’da iki otelin işletmeciliği, Kırıkkale’de güneş enerji santrali ve Mecitözü’ne hayvancılık tesisi için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Kılıç, sektöre hızlı ve güçlü bir giriş yaptıklarını da dile getirdi.

Milletvekili Ceylan ile İl Başkanı Ahlatcı da yaptıkları konuşmada şirketin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak özellikle Beke Kaplıcası için düşünülen projeyi övdü. Proje için “Heyecan verici” ifadelerini kullanan Ceylan ve Ahlatcı, bu tür yatırımların Çorum’a kazandırılması için ellerinden gelen desteği vermeye de hazır olduklarını dile getirerek tüm Çorumluların haftaya kutlanacak olan Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

Konuşmaların ardından yapılan duadan sonra ise şirketin açılışı yapıldı. Milletvekili Ceylan ve davetliler daha sonra ise şirket merkezine çıktılar. Burada ise özellikle Beke Kaplıcası ve 400 konutun olduğu projeyi hazırlayan Barok Mimarlık yetkilisi Mimar Aysun Yener davetlileri bilgilendirdi. Açılış töreni ikramlarla son buldu.

(Volkan SINAYUÇ)