Kuzenler gözyaşları arasında toprağa verildi

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında, Sungurlu-Kırıkkale yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Amasya'dan Ankara'ya giden Zekeriya Altunay (52) yönetimindeki 05 KD 095 plakalı otomobil, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada sürücü Zekeriya Altunay ile araçta bulunan akrabaları Zekeriya, Ayşegül (25) ve Melike Altunay (20) yaralanırken, Ayaz Altunay olay yerinde, 9 yaşındaki Zekeriya Altunay, ise kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazada ölen kuzenler Zekeriya ve Ayaz Altunay'ın cansız bedenleri hastane morgundan alınarak bugün saat 10.00"da Amasya’nın Hamamözü İlçesi Sarayözü köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında köy imamının söyledikleri ise cenazeye katılanları gözyaşlarına boğdu. İmam burada yaptığı konuşmasında “ Zekeriya Kur’an öğrenmek için camiye geldiğinde, çocuklarla ilgili konuları konuşurken çocuklar cennete gider demiştim. Oda bana “Hocam Allah bize de çocukken ölmeyi nasip etsin. Belki bizde cennete gideriz” demişti. Allah Zekeriya'nın dualarını kabul etti” dedi.

(Yusuf ÇINAR)