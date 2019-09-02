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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Çorum'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Çorum'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:39
Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Çorum'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, merkeze bağlı Abdalata köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide gezen bir kişi su kutusundan köpek sesi duydu. Sesin geldi yeri kontrol eden şahıs 8 metre derinliğindeki kuyuda bir köpeğin olduğunu fark edince itfaiyeyi arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri talihsiz köpeği bulunduğu yerden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin kontrol edilen köpek serbest bırakıldı. (İHA)

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