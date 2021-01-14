Flaş HaberÇorum’da aşı sevinci
Kuyumculukta babadan oğula yarım asır
Kubbeli Caddesi’nde faaliyet gösteren Osmanlı Kuyumculuk, altın, gümüş ve saat üzerine babadan oğula tam 50 yıllık bir geçmişi yaşatmaya devam ediyor.
Güncel 14.01.2021, 22:47
94
Elvan ve Rıdvan Dağlı kardeşlerin işlettikleri mağaza, sarrafiyede ise 35. yılını kutluyor.
Elvan Dağlı, Kubbeli Caddesi’nin köklü esnafı olarak baba mesleğini sürdürdüklerini ifade ederken, “Bu işe çıraklıktan başladık. İşimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.
Şu anda altın, gümüş ve saat almanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Elvan Dağlı, müşterilerine kişiye özel şık ve zarif modeller tasarladıklarını söyledi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
4°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 15 Ocak 2021
|İmsak
|06:26
|Güneş
|07:55
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:21
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:07