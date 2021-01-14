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Kuyumculukta babadan oğula yarım asır

Kubbeli Caddesi’nde faaliyet gösteren Osmanlı Kuyumculuk, altın, gümüş ve saat üzerine babadan oğula tam 50 yıllık bir geçmişi yaşatmaya devam ediyor.

Güncel 14.01.2021, 22:47
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Kuyumculukta babadan oğula yarım asır

Elvan ve Rıdvan Dağlı kardeşlerin işlettikleri mağaza, sarrafiyede ise 35. yılını kutluyor.

Elvan Dağlı, Kubbeli Caddesi’nin köklü esnafı olarak baba mesleğini sürdürdüklerini ifade ederken, “Bu işe çıraklıktan başladık. İşimizi severek yapıyoruz” diye konuştu.

Şu anda altın, gümüş ve saat almanın tam zamanı olduğunu vurgulayan Elvan Dağlı, müşterilerine kişiye özel şık ve zarif modeller tasarladıklarını söyledi.

(Haber Merkezi)

#Kuyumculukta babadan oğula yarım asır #Osmanlı Kuyumculuk
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