“Kuyucaklı Yusuf” adlı roman mütalaa edildi

“Gençlerle Başbaşa”, İskilip Danışmend Fen Lisesi 10. sınıf öğrencileri ile çevrimiçi olarak tekrar başladı. Gençlerle Başbaşa bundan önce öğrencilerle 9 sefer yüz yüze yapılmıştı. Salgından dolayı alınan tedbirler kapsamında öğrenciler ile ilk çevrimiçi Gençlerle Başbaşa toplantısı gerçekleştirildi.

Bu haftaki ilk çevrim içi toplantıda Sabahattin Ali'nin 1937'de yayınlanan “Kuyucaklı Yusuf” adlı romanı mütalaa edildi. Kuyucaklı Yusuf'la köy hayatı ve toplumsal yapının aksayan yönlerinin ilk defa içerden bir gözle ele alınan roman öğrenciler ile irdelenerek, değerlendirildi. (Haber Merkezi)

