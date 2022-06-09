Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son değerlendirmelere göre yarın (10.06.2022 Cuma); Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Ayrıca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

(Haber Merkezi)

