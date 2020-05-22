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Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji kuvvetli yağış, dolu, şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

22 Mayıs 2020 Cuma 18:22
Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden Çorum’a kuvvetli yağış uyarısı geldi. Buna göre Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar zaman zaman etkisini artıracak ve kuvvetli yağışa dönüşebilecek. Vatandaşlar an sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve oluşabilecek ulaşım aksaklıkları için uyarıldı.
(Haber Merkezi)

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