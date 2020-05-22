Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden Çorum’a kuvvetli yağış uyarısı geldi. Buna göre Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar zaman zaman etkisini artıracak ve kuvvetli yağışa dönüşebilecek. Vatandaşlar an sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve oluşabilecek ulaşım aksaklıkları için uyarıldı.
(Haber Merkezi)
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji kuvvetli yağış, dolu, şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.
22 Mayıs 2020 Cuma 18:22
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden Çorum’a kuvvetli yağış uyarısı geldi. Buna göre Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar zaman zaman etkisini artıracak ve kuvvetli yağışa dönüşebilecek. Vatandaşlar an sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve oluşabilecek ulaşım aksaklıkları için uyarıldı.