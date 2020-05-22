Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden Çorum’a kuvvetli yağış uyarısı geldi. Buna göre Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde devam eden sağanak yağış ve gök gürültülü yağışlar zaman zaman etkisini artıracak ve kuvvetli yağışa dönüşebilecek. Vatandaşlar an sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve oluşabilecek ulaşım aksaklıkları için uyarıldı.

(Haber Merkezi)