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Kuvvetli yağış sonrası yollar açıldı

Çorum’da meydana gelen yoğun yağmur yağışı sonrasında ulaşım güçlüğü çekilen köy yolları temizlenerek daha güvenilir bir hale getirildi.

Güncel 18.06.2020, 22:34
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Kuvvetli yağış sonrası yollar açıldı

Çorum İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada; ekipler kuvvetli yağışların başladığı andan itibaren yol açma ve temizleme çalışmalarına devam ettiği belirtilirken İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin, Çorum genelinde yaptıkları özverili çalışmalar sonrasında köy yollarında yaşanan aksaklıkların giderildiği kaydedildi.(Haber Merkezi)

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