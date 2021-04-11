“Kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü tek çıkar yolumuz”

Meltem Danışman Çınar’la Umut Radyo’daki “Çorum Güncesi” söyleşisinde, ülke çapında meydana gelen kutuplaşmanın Çorum’da ayrılıklara sebep olmaması için azami çabanın gösterildiğine dikkat çeken Mehmet Yolyapar, sosyal demokrat kesime de öteden beri, “Atatürk’le ve cumhuriyet değerleriyle kavgası olmayan herkesle kucaklaşma” önerisinde bulunduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“ATATÜRK’ÜN ÇİZGİSİ”

“Bizim kuşağımız, Atatürk ilke ve devrimlerini içselleştirmişti. Gençliğin temel çıkış noktası yurtseverlikti. O zaman ne Türk, Kürt, Çerkez vardı, ne de Sünni, Alevi…Devrimcilik vardı…Atatürk devrimciliği…Sonradan, emperyalist oyunlara alet olan bir kısım gençlerimiz, kendilerini ayrılıkçı hareketlerin içinde buldular. Bu coğrafyadaki emperyalist planları hâlâ görememeleri gerçekten üzücü ve feci şekilde kullanıldıklarını gösteriyor.”

“Cumhuriyet’in kurucusu CHP, Atatürk ilke ve devrimlerinin en ödünsüz savunucusudur. Ama, bireysellikler giderek daha fazla ön plana çıkmaya başladı. Örneğin Çorum’da, bir milletvekilliği garanti diye düşünüldüğü için, herkesin hedefinde ‘o bir milletvekili ben olayım’ hesabı var. Oysa, Çorum’da o bir milletvekili ikiye çıkarılmış olsa, CHP Türkiye’de iktidar olur. Özlemi çekilen evrensel demokrasiye, hukuka, eşitlik ve özgürlüğe ancak o zaman ulaşılabilir.”

“KADINA ŞİDDET İNSANLIK SUÇU”

Meltem Danışman Çınar’ın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını ve Çorum’daki kadın örgütlerinin tepkilerini hatırlatması üzerine Yolyapar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının radikal bir takım unsurlara yeşil ışık yakılması anlamına geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresinden bile bunu onaylamayanların olduğunu anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Kadın-erkek eşitliği olmazsa olmazımızdır. Ben kendimi, Çorum’da, kadına pozitif ayrımcılığın öncülerinden biri sayarım. Zaten herkes bilir ki, Türklerde kadın tarih boyunca baş tacıdır. Kadına şiddet ise en ağır insanlık suçudur. İstanbul’un adını taşıyan ve ilk imzacısı olduğumuz sözleşmeden çıkmamız son derece yanlış olmuştur. Adeta uygar dünyadan kopuş gibi bir şey…Çocuk istismarına, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine zemin hazırlayan psikolojik, toplumsal ortam, milli değerlerimizle de, inançlarımızla da bağdaşmıyor.”

“Bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızın kabulünün 100. yıldönümünü coşkuyla kutlarken, Andımız’la ilgili tartışmaların üzüntüsünü yaşadık. Buradaki Türk, bir ırkın adı değil, üst kimliktir. Nitekim Atatürk, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir’ diyerek bunun altını çizmiştir. Çocuklarımıza milli ruh aşılamaya, milli moral kazandırmaya çalışmanın kime, ne zararı olabilir ki!..Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.”

“AHMET SAMİ CEYLAN TAKDİR GÖRDÜ”

Duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, Meltem Danışman Çınar’ın Ak Parti Büyük Kongresi ile ilgili sorusunu yanıtlarken de, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın yeniden MKYK’ya girişinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Merkez yönetimi tarafından da takdir edildiğini gösterdiği değerlendirmesini yaparak, “Kardeşim diye hitap ettiğim ve öyle gördüğüm Sayın Ceylan, toplumun her kesimiyle barışık, herkesle dostane ilişki kurabilen samimi ve sempatik bir insan. Partisinin üst yönetiminde yeniden görev almasını Çorum yararına görüyorum ve hatta daha fazlasını da hak ettiğine inanıyorum.” diye konuştu.

AŞGIN VE ARKADAŞLARINA GEÇMİŞ OLSUN

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve yardımcılarının koronavirüse yakalanmalarına da değinen Yolyapar, Aşgın ve arkadaşlarının salgını sağlıklı olarak atlatmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Salgının arzu edildiği şekilde kontrol altına alınamayışının, kurallara gereği gibi uyulmaması yanında, aşı tedarikinde yaşanan sıkıntıların da payı olduğunu vurgulayan Mehmet Yolyapar, Ahlatcı Holding bünyesindeki Nanografi A.Ş.tarafından bulunan sprey aşının, Türkiye’nin salgından çıkışını sağlayacağı gibi dünya çapında pandeminin söndürülmesinde etken olacağına inandığını söyledi.

“ÇORUM’UN SÖZ KONUSU OLDUĞU YERDE GERİ ADIM ATMAM”

Meltem Danışman Çınar, Yolyapar’ın 1 Mart 2021 tarihli ÇORUM HABER’de yer alan “Gölge etmeyin yeter!” başlıklı yazısını hatırlatarak, “Gölge etmeyin diye kime diyorsunuz, biraz açar mısınız?” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine Yolyapar, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Biz Çorum’un büyümesini, hem daha yaşanır hale gelmesini, hem de her bir Çorumlu’nun ekmeğinin büyümesini istiyoruz. Bir kısım insanlar, büyürse Çorum kontrolümüzden çıkar diye düşünüyor olmalılar ki, büyümenin, gelişmenin önünde ayak diremeye çalışıyorlar. ‘Böyle kalsın, bizim kontrolümüzden çıkmasın’ havasındalar. Yine, Çorum’un duraklaması, yerinde sayması, hatta küçülmesi, bir kısım insanlarımızı hiç enterese etmiyor. Ama biliyorum ki, Çorum’un dinamik insanları, geleceğe umutla bakan gençleri, bizim gibi düşünüyor, büyüme projeksiyonumuza katılıyor.”

“Siyaset, yanlış yere havalimanı yapmış veya yapmaya devam ediyor. Bu kötü örnekleri gösterip, Çorum’a havalimanı yapılması isteğimize burun kıvırıyor. Ben de diyorum ki, sizin yanlışınızın faturasını Çorum’a, Çorumlu’ya çıkaramazsınız. Yüksek Hızlı Tren projesini hızlandırın, Çorum’un hak ettiği havalimanını hemen yapın!.. Bundan dönüş yok. Ben haklıyım, dönmeyeceğim!”

