Kuvayı Milliye’nin destekçisi Abbas Külahi’ye saygı ve şükran

Bugün 15 Şubat 1963’de vefat eden Abbas Külahi’nin 59.ölüm yıldönümü.

Kabri Hıdırlık’ta bulunan Abbas Külahi 1873 yılında doğuyor, 15 Şubat 1963 yılında 90 yaşında vefat ediyor.

Hainler Cumhuriyete karşı çıkarken, bu mübarek şahıs, tüm Çorum’u organize edip Kuvayı Milliye ve milli mücadeleye destek veriyor.Ölene kadar da sarık ve cübbesini hiç çıkartmıyor...

CHP olarak bizim mücadelemiz dinle, sarıkla, cübbe ile, başörtüsü ile değil. Bizim mücadelemiz hainlerle, sarıklı, cübbeli din istismarcılarıyla, din tacirliği yapan, arka planda her türlü ahlaksızlığı yapıp milletin karşısında din üzerinden makam devşirenlerle, din üzerinden kendisine rant sağlayanlarla.

Cumhuriyet hocalarının ellerinden öpüyoruz. Abbas Külahiye ve onun devamındaki Cumhuriyet geleneğini baş tacı yapıp taşıyan tüm hocalarımızı saygıyla minnetle ve rahmetle anıyoruz.

Tuncay YILMAZ

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanı

