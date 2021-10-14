“Kutuplaştırmayan ve herkesi kucaklayan siyaset anlayışı şart”

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Av. Hüseyin Baş’ın, 17 Ekim 2021 Pazar günü Saat 11.30’da Anitta Otel’de katılacağı programla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

BTP’den yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Ülkemizin ve şehrimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar had safhaya ulaşmış durumdadır. Aylık 5000 lira ücretin bile bir aileye yetmediği bir ortamda, şehrimizin %90’ı asgari ücretle geçinmeye çalışmaktadır. Halkımızın büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında gelire sahiptir.

Tarım ve hayvancılığın bitme noktasına geldiği herkesin malumudur.

Milli bir ekonomi modeli olmadan Türkiye’ nin başına kim geçerse geçsin sonuç değişmeyecektir. Türkiye’ nin yeni fikirlere, yeni beyinlere ihtiyacı var. Ebedi Genel Başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş’ ın yazmış olduğu Milli Ekonomi Modeli tezi sadece Türkiye’ nin değil, Dünya’nın da çıkış yoludur. Bugün Rusya, Çin ve İran kendi aralarında milli paralarıyla ticaret yapmaktadır. Milli paralarla ticaret kavramı Milli Ekonomi Modeli teziyle birlikte iktisat literatürüne girmiştir. 2013 yılında Prof. Dr. Haydar Baş Bey’ in Rusya meclisi Duma’ da tezini anlatmasından sonra Rusya’nın ekonomik ivmesi göz önündedir.

Bugün Türkiye’nin kutuplaştırmayan, herkesi kucaklayan siyaset anlayışına ihtiyacı vardır. Yani Mustafa Kemal Atatürk’ ün anlayışına ihtiyacı vardır. Bugün Ehlibeyte sahip çıkan, Atatürk’e sahip çıkan, ekonomik bir tezi olan tek parti BTP’dir.

Bu anlayışla Prof. Dr. Haydar Baş’ın yetiştirmiş olduğu çok büyük bir kadro Genel Başkanımız Hüseyin Baş’ın arkasındadır. Teşkilatımız Türkiye’nin en büyük 3. partisidir.”

(Haber Merkezi)

