“Kütüphanesiz okul kalmadı”

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 56 kütüphane, Bakanlık ve hayırseverlerin desteği ile 4 zenginleştirilmiş kütüphane (Z-Kütüphane) olmak üzere 2021 yılı içerisinde toplamda 60 kütüphanenin öğrencilerin kullanımına sunulurken, Çorum’da kütüphanesi olmayan okulun kalmadığı belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “2021 Yılı Destek, Donatım Hizmetleri ile Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Faaliyet Raporu” hakkında bir açıklama yaptı.

Okullar arasındaki imkân farklılıklarını azaltmak için yürütülen “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesi kapsamında Çorum’da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 56 kütüphane, Bakanlık ve hayırseverlerin desteği ile 4 Z-Kütüphane olmak üzere 2021 yılı içerisinde toplamda 60 kütüphane yapılırken, ilde kütüphanesi olmayan okulun kalmadığına açıklandı.

Öte yandan il merkezindeki 4 okulda (Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu, Mevlana İlkokulu, Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu) konferans salonu yapıldığı, 2021 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine yeni başlayan 4 okulun (Adnan Menderes İlkokulu, Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu) donatımının da tamamlandığı bildirildi.

Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında biri mobil olmak üzere 75 adet EBA Destek Noktası oluşturulurken, uzaktan eğitim faaliyet döneminde 4.095 adet tablet bilgisayar setinin öğrencilere dağıtıldığı açıklandı.

Öte yandan FATİH Projesi kapsamında; 7 okulda internet ve yerel alan ağı kurulumları, 5 okula bilgisayar laboratuvarı kurulumları, 24 okula 295 adet etkileşimli tahta kurulumu yapıldı. (Haber Merkezi)

