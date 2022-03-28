Kütüphane Haftası nedeniyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce “Kütüphanede Hayat Var” temasıyla program düzenlendi. Kadeş Barış Meydanı’nda yer alan Hasanpaşa Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, kütüphaneciler ve öğrenciler katıldı. Kütüphane Haftası açılış programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, Hititlerin Çivi yazılı kil tablet arşiviyle ilk kütüphanelerin kurulmasını sağladığını, beylikler ve Anadolu Selçuklular döneminde kütüphaneler kurulduğunu, Osmanlı Devleti döneminde ise kütüphanelerin cami ve medrese gibi yapıların bir parçası haline getirilerek halkın daha rahat ulaşacağı mekanlar oluşturulduğunu söyledi.

BİN 182 HALK KÜTÜPHANESİ VAR

Cumhuriyet döneminde kütüphanecilik faaliyetlerine hız kazandırıldığını belirten Bektaş, “Yurt dışına bu alanda ihtisas yapmak üzere kişiler gönderilmiş, bu kişilerin ülkemize dönmesiyle bu dönemde çağdaş kütüphaneciliğin kurulması sağlanmıştır. Günümüzde bakanlığımız Kütüphaneler ve Genel Yayımlar Müdürlüğüne bağlı bin 115 halk kütüphanesi, 60 çocuk kütüphanesi, 7 müze edebiyat kütüphanesi dahil olmak üzere toplam da bin 182 halk kütüphanesi, 53 gezici kütüphane halkımıza hizmet sunmaktadır” dedi. Bektaş, tüm bu hizmetlere karşılık veren okuyuculara teşekkür ederek, 58. Kütüphane Haftasını kutladı.

KİTAP OKUMAKLA BAŞLIYOR HER ŞEY

Törende bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, kitap okumanın dünyayı değiştiren bir aktivite olduğunu söyledi. Kitap okumanın insanı geliştirdiğine ve özgürleştirdiğine, yaşamı anlamlandırdığına dikkati çeken Kubalı, “Kitap okumakla insan bilimin penceresini açar. Okuyan toplumlar yücelirler. Günümüzde kitap okumanın önünde engeller var, insanlar kitap okumak yerine internet ortamında vakit geçirmeyi tercih ediyor. Oysa Avrupa’da insanlar metroda kitap okuyor, küçücük bir ara olsa, çok meşgul dahi olsalar o arada kitap okuyorlar” diye konuştu.

Büyük Önder Atatürk’ün 57 yıllık yaşamına 4 bin kitap okumayı sığdırdığını kaydeden Kubalı, şöyle devam etti: “Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu öyle kolay olunmuyor. 4 bin kitabı okuyacaksınız ondan sonra bu cesareti, aydınlığı, vizyonu göreceksiniz ve bu kararlılıkla Türk ulusunu temsil edeceksiniz. Meydanlarda savaşları kazanıp, Cumhuriyeti kuracaksınız. Demek ki kitap okumakla başlıyor her şey.”

Kubalı, çocuklara bırakılacak en büyük mirasın maddiyat değil onlara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Etkinlikte öğrenci Özgü Deniz Samut ‘Kütüphanem’, Özgün Deniz Samut ise ‘Kitap’ şiirini okudu.

Kütüphaneci Ümit Keser’in ‘Kütüphanede Hayat Var’ konulu sunumunun ardından en çok kitap okuyan üyelere hediye takdim edildi.

Halk Ozanı Halil Bolat’ın müzik dinletisinin ardından ise Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezleri kursiyerlerinin resim sergisi ve Ebru sanatçısı Mine Cankar’ın ebru çalışmalarının yer aldığı sergi davetliler tarafından gezildi.

(Nurdan AKBAŞ)