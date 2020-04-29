Kut’ül Amare’nin 104. yılı

Av. Yusuf Ahlatcı’nin mesajı şöyle:

“Halil Paşa'nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916'da teslim almasının ardından, ‘Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz’ sözleriyle duyurduğu Kut'ül Amare Zaferi, ecdadımızın zor şartlarda dahi neler başarılabileceğinin tarihteki önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Tarihin unutturamadığı Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yılında bu kahramanlık destanını anmanın gurur ve onuru içerisindeyiz.

Tarihimize altın harflerle yazılan Kut’ül Amare Zaferi, 29 Nisan 1916 günü Kut'ül Amare'ye sıkışan General Townshend komutasındaki 13 bin kişilik İngiliz tümeninin, 143 günlük bir kuşatmadan sonra Osmanlı kuvvetlerine kayıtsız ve şartsız, yüzlerce subay ve binlerce askeriyle teslim olmasıyla sonuçlanmıştır. Halil Paşa, Fazıl Paşa ve Nureddin Paşa komutasındaki askerlerimizin üstün cesaret ve kahramanlıkları sonucu düşmana geçit vermeyerek elde ettiği bu zafer, hiç şüphesiz ki büyük bir inancın ve vatan sevgisinin timsalidir.

Bir milleti millet yapan unsurların başında hiç şüphesiz övündüğü tarih ve elde ettiği zaferler gelmektedir. İşte bu nedenle çocuklarımız ve gelecek nesillerimizi tarih şuuru, milli ve manevi değerlerimizle yetiştirmek ve güzel ülkemizin bugün bulunduğu yüksek seviyeye hangi şartlarda geldiğini anlatmak hepimizin asli görevidir.

Dünya ve ülkemiz, koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir süreçten geçerken, Kut’ül Amare Zaferi ve şanlı tarihimiz bize bir kez daha hatırlatmıştır ki inançla, birlik ve beraberlikle bu ülkenin altından kalkamayacağı hiçbir güçlük yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle Kut’ül Amare zaferinin 104.yılını ve Kut Bayramını yürekten kutlarken, vatanı, milleti ve özgürlüğü uğruna şehit düşen bütün askerlerimizi saygı ve minnet duygularıyla bir kez daha anıyor, asil kanlarıyla vatan toprağını bizlere helal kılan ecdadımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun.” (Haber Merkezi)

