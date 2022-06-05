“Kutsal kavramların istismarı önlenmeli”

Türkiye’de şehit aileleri ve gazilerin adını taşıyan 484 dernek, 13 vakıf, 3 de sendika bulunduğunu ifade eden Galip Deniz, “Gönül arzu eder ki, aynı amaca hizmet eden tüm kuruluşlar aynı çatı altında toplansın ve çok daha güçlü olsun” dedi.

Kutsal kavramları kullanarak güya şehit ailelerine ve gazilere yardım toplayanların, kendilerini son derece incittiğini vurgulayan Galip Deniz, “Oysa, devletimiz, şehidinin ailesine ve gazisine gereği gibi sahip çıkıyor, asla acınacak halde bırakmıyor. Bu istismarların mutlaka önüne geçilmeli” ifadesini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

