“Kutsal emanete sahip çıkmalıyız”

Milletimizi milletimizi yok etmeye, ülkemizi parçalamaya niyetlenen zamanın en güçlü devletlerine karşı verilen tarihte eşine az rastlanır bir mücadele olan Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyleyen ÇESOB Başkanı Gür, Çanakkale Zaferi’nin büyük zaferin yüce milletimizin kaderini ve dünya tarihinin akışını değiştiren ‘bizi tarihten silemezsiniz’ dedirten, elindeki çok kısıtlı imkanlara rağmen dünyanın bütün ordularının birleşerek topyekun saldırdıkları bir savaşta yapılan varoluş mücadelesi olduğunu belirtti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajının devamında şunları kaydetti: “Türk milleti bu mücadele sonunda birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini bir kez daha dünyaya ilan etmiştir. Ülkenin her köşesinden gelerek aynı duygu ve düşünce etrafında birleşerek millet olma bilincine erişmek için hep beraber bir direniş gösterilmiş, savunması yapılan toprak yurt edinilmiştir.

Bizlere düşen bütün fertleriyle el ele verilerek canımızı kanımızı feda ederek kazandığımız bu vatanı korumak, bu kutsal emanete sahip çıkmaktır. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum.”

(Haber Merkezi)

