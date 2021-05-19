KUTLU “İLK ADIM”IN 102. YILI

Bugün, Büyük Atatürk’ün yurdu düşman işgalinden kurtarmak amacıyla Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 102. yıldönümü. “Kurtuluşa ilk adım”ın veya bir başka deyişle “kutlu ilk adım”ın tam 102. yılı...

19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak kurtuluş meşalesini yakan, insanlık tarihinin en haklı, en soylu ve en cansiperane savaşını verip Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolu açan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, tarih yazan tüm kahramanlarımızı saygıyla, şükranla, rahmetle anıyoruz.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.



