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Kutlama ziyaretleri
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan bir dizi ziyarette bulundu.
Güncel 18.12.2021, 00:22
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Gür, Özkubat, Kaya ve Sayan ilk olarak Karabacak Mobilya Mağazaları sahibi Ali Karabacak'ın yeni açtığı şubesi Karabacak Premium Mağazası’nı ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti. Heyet, Ali Karabacak ve oğlu Berkan Karabacak ile bir süre görüşerek, hem mağazayı gezdi hem de hayırlı olsun dileklerini ileterek, bol kazançlar dilediler. Ali Karabacak da heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Gür, Özkubat, Kaya ve Sayan daha sonra ise Merve Kaya’nın sahibi olduğu Çocuk Kalbi Gündüz Bakımevi’ni ziyaret etti. Kreşi gezen heyet Merve Kaya’dan okul öncesi eğitim çalışmaları ile ilgili bilgi alarak, işlerinde kolaylıklar diledi.
(Volkan SINAYUÇ)
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