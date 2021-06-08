Kutlaca Köyü’nde yeni muhtar Sinan Bekar

Türkiye genelinde çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri için haftasonu düzenlenen seçimlerden biri de merkeze bağlı Kutluca Köyü’nde yapıldı.

Çorum merkeze bağlı Kutluca köyünde önceki gün yeniden yapılan muhtarlık seçiminin kazananı ise Sinan Bekar oldu. Kutluca’daki muhtarlık seçiminde 2 aday yarıştı.

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karar uyarınca yapılan muhtarlık ara seçiminde Kutluca’da 102 kişi oy kullanırken, Sinan Bekar 67 oy, rakibi Yakup Aktaş ise 35 oy aldı.

(Haber Merkezi)

