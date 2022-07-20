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Kuşsaraylılar özlem giderdi
Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü sakinleri, geleneksel buluşmasını coşkulu bir şekilde gerçekleştirdi.
Güncel 20.07.2022, 20:03
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Kuşsaray Köyü Muhtarlığı ve Kuşsaray Dernekleri Platformu tarafından düzenlenen piknik ve şenlik organizasyonu, okul bahçesinde yoğun bir katılımla tamamlandı.
Çiğdem Önal Kocabıyık’ın hem sunuculuğuyla hem de solist olarak katkı sunduğu buluşmaya Veli Keser ses sistemi ile yerel sanatçı Nergiz Ay ve ekibi, İbrahim Çelikcan, Zeynal Demir, Cansu Hardal, Barış Hardal, Emre Özkeskin ve Bilgin Uysal da müzikleriyle, sazlarıyla, davullarıyla renk katkı.
Kuşsaray Köyü Muhtarı Bülent Özkan, şenliğin büyük bir olgunluk içerisinde geçmesine katkı sağlayan, katılımları ile kendilerine güç veren herkese teşekkür ederek, bu tür buluşmaların geleneksel olarak devam edeceğini söyledi.
(Haber Merkezi)
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