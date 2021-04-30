Kuşsaray’da acı üstüne acı

Kuşsaraylılar, Dr. Ali Çelik’in eşi Esra Çelik ile Danimarka’da yaşayan Muhtet Yüksel Taşer’i art arda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Esra Çelik, Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilirken, Muhtet Yüksel Taşer ise Danimarka’da son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇELİK AİLESİNİN ACI GÜNÜ

Kuşsaray Köyü’nden Dr. Ali Çelik'in eşi, Yücel ve Fidan Çelik'in gelini Esra Çelik, rahatsızlığı nedeniyle hayata veda etti.

Merhumenin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

DANİMARKA’DA YAŞIYORDU

Uzun yıllardır Danimarka'da yaşamını sürdüren Kuşsaraylı Muhtet Yüksel Taşer (60), yakalandığı ve bir süredir tedavi gördüğü amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Zarife Taşer’in eşi, Emine ve Hamdi Taşer’in babası Muhtet Yüksel Taşer’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi Danimarka’nın Vejle şehrinde toprağa verilecek. (Haber Merkezi)