Kuşsaray iki acıyı birden yaşadı

Kuşsaray Köyü’nün eğitim çınarlarından, Samsun - Ladik Köy Enstitüsü mezunu, emekli öğretmen ve eğitim müfettişi Hasan Hüseyin Çelikcan rahatsızlığından dolayı vefat etti Kardeşinin ölüm haberine dayanamayan ablası Güller Çelik de, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

İki kardeşin ard arda vefat etmesi derin bir üzüntüye neden olmuştu. Cenazeler önceki gün merkez Kuşsaray Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

AYNI AİLEDEN BİR GÜNDE İKİ CENAZE

Fatma Çelikcan’ın eşi, Ahmet, Ertuğrul, Canan ve Özlem Çelikcan’ın babaları olan Hasan Hüseyin Çelikcan (86), bir süredir tedavi gördüğü Ankara’da bir hastanede vefat etti. Hasan Hüseyin Çelikcan, ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğarken, ardından da ablası Güller Çelik’in (88) vefat haberi geldi.

Merhum İsmail Çelik'in eşi Güller Çelik'in vefatı, gerek ailede, gerekse köyde büyük üzüntü yarattı.

Hasan Hüseyin Çelikcan ve ablası Güller Çelik’in cenazeleri, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Şahin Polat’ın gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından merkeze bağlı Kuşsaray Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl ve Merkez İlçe yöneticileri, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhume ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

