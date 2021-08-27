Kuşoğlu ve Kömürcü’den Yolyapar’a geçmiş olsun

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Covid-19 nedeniyle evinde dinlemekte olan Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ı dün telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Emekli Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili, hemşehrimiz Recep Kömürcü de önceki akşam dostu Yolyapar’a telefonla şifa dileğinde bulundu.

Mehmet Yolyapar’a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulunanlar arasında şu isimler de yer aldı: CHP Genel Başkan Başdanışmanı Kenan Nuhut, 19. Dönem Çorum Milletvekili Adnan Türkoğlu, 20. Dönem Çorum Milletvekili Ali Haydar Şahin, 22. Dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, CHP önceki İl Başkanları Osman Samsunlu, Hasan Suvacı, Şengül Genç, Gazi Özkubat, Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, İl Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım, önceki dönem Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, önceki dönem Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Nüfus Müdürü Aziz Önal, BİK Müdürü Osman Bolluk, sanayici iş insanları Haydar Ali Öztaş, Uğur Barlık, İsmail Alapala, Orhan Özsaraçoğlu, M. Ali Doğan, Mahmut Gökeşme, Haluk Aşkın, Kenan Dalgıç, Sefa Yalçın, Meftun Akaydın, İsmail Battal, Tekin Kerman, emekli din görevlisi, köşe yazarı Fikrettin Çıplak, Ecz. Enver Leblebicioğlu, Yapı Kredi Bahabey Şube Müdürü Murat Efe, Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy, Ayşe Cancanoğlu, Seher Amiklioğlu, Gülseven-Yılmaz Köse, İl Genel Meclisi Üyesi, gazeteci İlhami Türksal, İnş. Müh. Turan Damar, Ayşe Uncu, İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli, emekli Sayıştay Daire Başkanı Erdoğan Kesim, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Özel Çorum Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Hastane Müdürü Türker Cengiz, akraba, dost ve meslektaşlarından sayısız telefon ve yüzlerce mesaj.