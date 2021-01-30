Son Dakika

Kuşburnu yiyen, doktor yüzü görmüyor

Çorum'da, C vitamini yönünden en zengin bitkilerden birisi olan ‘kuşburnu’, toplanmasından yapımına kadar birçok aşamadan geçerek sofralardaki yerini alıyor.

Güncel 30.01.2021, 00:45
12
Kuşburnu yiyen, doktor yüzü görmüyor

Dünya koronavirüs salgını ile boğuşurken, doktorlar virüsten korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü olmasına dikkat çekerken, kuşburnu mermaleti ve çayı bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek sağlıyor.

Çorum'un Güney Köyü'nde daha çok ormanlık alanların eteklerinde kendiliğinden yetişen C vitamini deposu kuşburnunu toplayan aileler, kış aylarında bunu bitkisel çay veya marmelat olarak tüketiyor. Lezzeti ile damaklarda ayrı bir tat bırakan kuşburnu marmeladının hazırlanışının çok zahmetli olduğunu dile getiren vatandaşlar yaşanan salgında marmelata olan ilginin arttığını da dile getiriyorlar.

Eşi ile birlikte 10 yıldır kuşburnu toplayarak marmelat yaptığını söyleyen Osman Eker, “Eşimle birlikte marmelat yapmak için kuşburnu topluyoruz. Toplaması çok zor oluyor dikenleri elimize batıyor, eldivenle topluyoruz. Tek tek toplanıyor çok zor oluyor. Bu kuşburnular haşlanacak haşlandıktan sonra elekten geçirilecek. Büyük bir kazanda koyulaşana kadar kaynatılacak. Hazır olduktan sonra kavanozlara doldurup marmeladını yapacağım. Kuşburnu marmeladı çok sağlıklı, şifa kaynağı. Çocuklarım, torunlarım çok seviyor onlar için marmeladını yapıyorum” dedi.

Kuşburnu marmeladının tüketilmesinin sağlık açısından faydalı olduğunu da belirten Eker, “Kuşburnu sağlık yönünden çok faydalı ve değerli bir bitki. Doktor yüzü görmüyoruz. Kısacası şifa kaynağı. Özellikle salgın döneminde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğadan bizlere sunulan bir nimettir ” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

#Kuşburnu yiyen #doktor yüzü görmüyor
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-4°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
İmsak 06:19
Güneş 07:46
Öğle 12:58
İkindi 15:36
Akşam 18:01
Yatsı 19:23

Gelişmelerden Haberdar Olun

@