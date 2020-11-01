Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Güncel 01.11.2020, 11:56
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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