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Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncel 01.11.2020, 11:56
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Kuşadası'nda 4,5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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