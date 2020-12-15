“Kuryelerin özverisi gözardı edilmemeli”

Sağlık çalışanlarından sonra sahada en fazla risk alanların kuryeler olduğunu belirten Haluk Aşkın, bu sektörde büyük özveriyle hizmet verilmeye çalışıldığını, küçük aksaklıklar ve gecikmeler karşısında hoşgörülü davranılması gerektiğini söyledi. Aşkın, “Küresel salgın gösterdi ki, sağlığımızdan ve insanlığımızı kaybetmeden yaşamımızı sürdürebilmekten daha değerli bir şey yok” dedi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, iş insanı Haluk Aşkın, pandemi sürecinde insan yaşamında pek çok farklılıkların meydana geldiğini, yeni alışkanlıkların geliştiğini, özellikle alışverişte köklü değişimlerin yaşandığını belirterek, sanal alışverişin ön plana çıkmasıyla birlikte de, üretici ile tüketici arasında köprü vazifesini gören kargo şirketleri, lojistik firmalar ve ambarların yükünün büyük ölçüde arttığını söyledi.

Bu firmaların ve çalışanlarının, sonsuz minnet duyduğumuz sağlık çalışanlarından sonra, sahada en fazla risk alan grubu oluşturduğuna dikkat çeken Haluk Aşkın, “Alışverişin ve dolayısıyla ekonominin durmaması adına önemli bir misyonu üstlenen taşıma sektörü ve çalışanları, sahadaki tüm risklere rağmen görevlerini başarıyla yerine getirmekte ve müşterilerine kapıda hizmet sunmaya çalışmaktadırlar. Bu süreçte, aşırı yoğunluktan dolayı küçük aksamalar ya da gecikmeler meydana gelebilmektedir. Böyle durumlarda, müşterilerimizin empati yaparak, alınan riskleri ve katlanılan özverileri göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.” diye konuştu.

“Küresel salgın gösterdi ki, sağlığımızdan ve insanlığımızı kaybetmeden yaşamımızı sürdürebilmekten daha değerli bir şey yok” ifadesini kullanan Aşkın, “Kurye hizmeti verenlerin de insan olduğunu ve insanüstü bir özveriyle görev yaptığını lütfen unutmayalım. Küçük aksamalarda onların şevkini kıracak davranışlardan kaçınalım. Anlayış ve hoşgörüyü onlardan esirgemeyelim.” çağrısında bulundu. (Haber Merkezi)