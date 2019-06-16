Kuruyemişte “Ara gelsin” sistemi

İşyerinin açılışına CHP Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan vekili Yıldız Bek, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Recep Gür ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta bilgi veren Badem Kuruyemiş sahibi Özay İn, kaliteli ve taze kuruyemişlerin artık Çorumluların bir telefon kadar yakınında olduğunu ifade etti. Çorum’da ilk defa ara gelsin uygulamasını kendi imal ettikleri ürünlerde uygulayacaklarını belirten Özay İn, Çorumluların 221 51 51 nolu telefonu arayarak sipariş vermeleri durumunda siparişlerinin kapılarına kadar getirileceğini belirterek, kendileri ürettikleri kuruyemişlerde yine Çorum’da yetişen ürünleri kullanmaya önem verdiklerini söyledi. Ailesinin 35 yıldır mesleği sürdürdüğünü anlatan Özay İn, mesleğe yeni bir anlayış getirmek istediklerini belirtti.

(Haber Merkezi)