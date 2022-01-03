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Kurutma makinesi yangına neden oldu
Çorum’da Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir evde çamaşır kurutma makinesi kaynaklı çıktığı öğrenilen yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Güncel 03.01.2022, 22:10
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Edindiğimiz bilgilere göre B.G’ye ait dairede çıkan yangına ev sakinleri tarafından yangın söndürme tüpüyle müdahale edilse de yangın bir türlü kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen Çorum Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası ise ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Çamaşır kurutma makinesi kaynaklı çıktığı öğrenilen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ailenin tek tesellisi oldu.
(Haber Merkezi)
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