“Kurumsal kapasite yok edildi” 

Akman, yapılan yasal düzenlemeyle çeklerin ibrazının yasaklandığını ve senede bağlı alacakların vade tarihlerinin ertelendiğini belirterek, “Daha önce satışını (ticaretini) yaptığı alacağına istinaden, çekini senedini alan esnaf ve sanayici, hükümetin basiretsiz, beceriksiz, kötü yönetimine bulduğu akla ziyan çözümlerle mağdur edilmektedir. Esnaf ve sanayici, elindeki çek/senet tahsili ile birikmiş borçlarının ödemesini yapacak, yüksek faiz ile borçlandığı bankadaki kredisini ödeyecektir” ifadelerini kullandı.

Güçlü devletin, akla ziyan çözümler üretmek yerine esnaf ve sanayicisine gerçek manada destekler vermek zorunda olduğunu kaydeden Akman, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Pandemi döneminde, verdiğiniz pardon vermediğiniz veya veremediğiniz destekler yüzünden zaten esnaf ve sanayici kan ağlamaktadır.

Bunlar olurken, üzülerek görmekteyiz ki, esnaf ve sanayicinin hakkını savunması gereken meslek kuruluşları ve STK’lar teşekkür mesajları yayınlamaktadır.

Türkiye ekonomisinin işleyişinden tümüyle bihaber, piyasanın sağlıklı işleyişini bozan, ticari ilişkileri tıkayan ve anayasaya uygunluğu şüpheli bu kanun düzenlemesi iş dünyasından gelen tepkiler üzerine bir Bakanlık açıklamasıyla düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Tüm bu yaşananlar, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemizdeki kurumsal kapasiteyi sağlıklı, doğru ve tutarlı karar alma süreçlerini nasıl yok ettiğinin bir diğer somut örneği olmuştur.” (Haber Merkezi)